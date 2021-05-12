داخلية غزة: الطيران الإسرائيلي دمر مبنى جهاز الأمن الداخلي شمال القطاع

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مبنى جهاز الأمن الداخلي بشكل كامل بمحافظة شمال غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "ضمن عدوانها المتواصل على قطاع غزة.. الطائرات الإسرائيلية تدمر بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة".

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وأفاد مراسل RT بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارات مكثفة موقع اللواء وبيسان وعدة مواقع في محيط مدينة زايد شمال القطاع.

المصدر: RT