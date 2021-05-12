مآذن المساجد ببلدة الطور بالقدس تستنجد بالأهالي للتصدي لهجمات المستوطنين على حي الصوانة

أذاعت مساجد المآذن ببلدة الطور في القدس نداء استنجدت فيه بالأهالي بالتصدي لهجمات المستوطنين بعد مهاجمتهم المنازل الفلسطينية بحي الصوانة.

هذا ودعا حاخام السفارديم الأكبر في إسرائيل إسحاق يوسف إلى التهدئة، وسط التقارير الإعلامية حول اعتداءات اليهود على المواطنين العرب داخل إسرائيل.

وقال الحاخام يوسف في بيان: "ينبغي ألا ننجر وراء الاستفزازات وإلحاق الأضرار بالناس أو الممتلكات"، مشددا على أن "توراة إسرائيل لا تمنح إذنا لأحد بأن يأخذ القانون بين يديه ويقوم بأعمال عنف".