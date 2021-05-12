إسرائيل تنشر وحدة خاصة في مدينة اللد - فيديو

نشرت الشرطة الإسرائيلية وحدة "اليمام" التابعة لها في مدينة اللد الفلسطينية، عقب مواجهات ساخنة بين الفلسطينيين واليهود.

و"اليمام" هي وحدة شبه عسكرية إسرائيلية عالية التدريب في شرطة حرس الحدود، وواحدة من أربع وحدات خاصة في الشرطة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفق مع وزير دفاعه بيني غانتس أمس الثلاثاء على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود من منطقة الضفة الغربية إلى مدينة اللد، وبشكل فوري.

وجاء القرار بعد تصريحات لرئيس بلدية اللد، أكد خلالها "فقدان السيطرة كليا على المدينة"، موضحا أن "الشوارع تشهد حربا أهلية بين العرب واليهود".

وطلب رئيس بلدية اللد من نتنياهو "التدخل وإرسال الجيش لاستعادة السيطرة في الشوارع"، حيث "تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة".

وتجددت المواجهات ليل الثلاثاء في مدينة اللد وعدد من مدن الداخل، بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

المصدر: RT