 
مباشر

وفاة أحد أشهر لواءات الجيش المصري وجامعة نايف الأمنية في السعودية

أخبار العالم العربي

وفاة أحد أشهر لواءات الجيش المصري وجامعة نايف الأمنية في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdp5

توفي مساء أمس الثلاثاء، اللواء دكتور جمال مظلوم، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ورئيس قسم العلوم الأمنية بجامعة نايف للعلوم الأمنية.

وفاة أحد أشهر لواءات الجيش المصري وجامعة نايف الأمنية في السعودية
إقرأ المزيد
وفاة صلاح المناوي رئيس عمليات سلاح الجوي المصري في حرب أكتوبر
وفاة صلاح المناوي رئيس عمليات سلاح الجوي المصري في حرب أكتوبر

وكان الفقيد أحد الخبراء العسكريين والاستراتيجيين البارزين، الذين أثروا المكتبة العسكرية العربية بالكثير من الدراسات والأبحاث.

ولد مظلوم في 23 يوليو عام 1939، وهو خريج الدفعة 38 بالكلية الحربية، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وقائدا للحرب الإلكترونية بالجيش الثاني الميداني.

الفقيد الراحل له العديد من الموسوعات العلمية عن الحروب في المنطقة العربية، وعن إدارة الأزمات. 

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا