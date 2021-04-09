وفاة صلاح المناوي رئيس عمليات سلاح الجوي المصري في حرب أكتوبر

غيب الموت مساء أمس الخميس، الفريق صلاح المناوي، رئيس عمليات القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973، عن عمر يناهز 92 عاما.

وقررت أسرة الفقيد، تشييع جثمانه وإقامة صلاة الجنازة يوم الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

وتولى المناوي (من مواليد عام 1929) عددا من المناصب القيادية في القوات المسلحة بينها قائد لواء جوي عام 1964، وقائد فرقة جوية وقاعدة فايد الجوية عام 1965، وقيادة قاعدة أنشاص عام 1967، فضلا عن تدريبه مجموعة من الطيارين على الطائرة "سوخوي-7".

كما تولى منصب نائب رئيس هيئة العمليات الجوية 1968، ثم عين رئيسا لهيئة العمليات الجوية عام 1969 حتى حرب أكتوبر.

وبعد تركه الخدمة قام بعمل جمعية خيرية لمساعدة أبناء قرية السرو في دمياط بلده، وأيضا قام بتطوير مستشفى وإمداده بالعديد من الأجهزة والمعدات الحديثة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية