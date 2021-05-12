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مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في حادث بصعيد مصر

أخبار العالم العربي

مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في حادث بصعيد مصر
Reuters
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لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل على طريق وصلة سوهاج -دار السلام بصعيد مصر صباح اليوم الاربعاء.

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وتلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بلاغا يفيد بمصرع 5 أشخاص، بينما أصيب 16 آخرون في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي وصلة سوهاج -مركز دار السلام، بالكيلو 25.

وانتقل المسؤولون وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجار نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات.

المصدر: الوطن

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