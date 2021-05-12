بعد مقتل متظاهرين اثنين.. الجيش السوداني يعتذر ويتعهد بالتحقيق

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنها لم تصدر أي تعليمات للقوات التي تحمي محيط القيادة العامة، باستخدام الذخيرة تجاه المواطنين.

وقالت القيادة العامة في بيان لها مساء الثلاثاء إنها "تعتذر وتتأسف لما وقع من أحداث خلال مسيرات اليوم وتعد الشعب السوداني بأن ما حدث سيخضع للتحقيق والالتزام، بكشف نتائج التحقيق وتمليكها للرأي العام، والعدالة يجب أن تأخذ مجراها وفق مقتضيات القانون".

وأكد البيان الالتزام بحماية الفترة الانتقالية وحراسة مكتسبات الثورة والتصدي "لأي محاولة تعيق نجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي"، مشيرا إلى أنه تم إغلاق محيط القيادة "من مبدأ حماية المواطنين، وحتى لا يتم استغلال المسيرات من جهات لها أجندة ترمي لاجهاض مسيرة الانتقال وخلق فتنة بين الشعب وقواته المسلحة".

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من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوق في بيان له: "صدمنا خلال الساعات الماضية بأحداث الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في محيط القيادة العامة في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، مما أدى لسقوط شهيدين وحدوث عشرات الإصابات بين صفوف الثوار".

ووصف البيان ما حدث بأنه "جريمة مكتملة الأركان استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله".

المصدر: وكالة السودان للأنباء