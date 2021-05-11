 
مباشر
عاجل
الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر برج الجوهرة في غزة بشكل كامل (فيديو)

السودان.. مقتل شخصين خلال احتجاجات في الذكرى الثانية لفض اعتصام الانتفاضة

أخبار العالم العربي

السودان.. مقتل شخصين خلال احتجاجات في الذكرى الثانية لفض اعتصام الانتفاضة
Reuters Umit Bektas
القوات السودانية في الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdke

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن "تجمع المهنيين السودانيين"، "بمقتل رجلين بعد أن أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المتظاهرين" في الخرطوم.

وأشارت الوكالة إلى أن "حشودا كانت قد تجمعت في وسط الخرطوم لإحياء الذكرى الثانية وفق التقويم الإسلامي، لفض اعتصام خلال الانتفاضة التي شهدها السودان عام 2019".

ونقلت عن ثلاثة شهود قولهم إن "المحتجين الذين تجمعوا على الرغم من إغلاق الطرق المؤدية للموقع أمام مقر قيادة الجيش، رددوا هتافات مطالبة بالعدالة وأخرى مناهضة للحكم العسكري قبل أن تفرقهم الشرطة".

وأضافت أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق بعد من متحدث باسم الشرطة السودانية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا