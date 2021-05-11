الدفاع الروسية تعلن حصيلة قتلى المسلحين في سوريا منذ أبريل

أعلن متحدث القوات الجوفضائية الروسية في سوريا أن القوات الحكومية السورية، وبدعم من القوات الروسية، تمكنت من القضاء على أكثر من 300 إرهابي في سوريا منذ الـ23 من أبريل الماضي.

وقال: "القوات الجيش السوري وبدعم من القوات الروسية، تواصل عمليات الاستطلاع والبحث في البادية السورية".

وأضاف: "منذ الـ23 من أبريل الماضي، تمت تصفية 338 مسلحا من الجماعات الإرهابية واعتقال 44 آخرين، وإعطاب 6 عربات لهم وتدمير 38 قطعة سلاح و45 وكرا".

وتابع: "بفضل عمل الجيش، تم إلحاق خسائر فادحة في أفراد ومعدات الإرهابيين، فضلا تقليص الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والجيش السوري".

المصدر: RT