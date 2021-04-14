العسكريون الروس في سوريا يسجلون تراجع استخدام المسلحين للطائرات المسيرة

أكد العسكريون الروس في قاعدة حميميم بسوريا أنهم سجلوا تراجع استخدام المسلحين للطائرات المسيرة في شن الهجمات وتنفيذ العمليات الاستطلاعية.

وقال قائد وحدة الحرب الإلكترونية لمجموعة القوات الروسية في سوريا فاديم ريفين، إن "قوات التشويش الإلكتروني تواصل أداء مهامها الخاصة في الجمهورية العربية السورية بنجاح في ما يخص الصدي للوسائل التقنية التابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية".

وأضاف أن قوات التشويش الإلكتروني "تساهم بقسط كبير في الانتصار على الإرهاب الدولي".

وأكد أن الاستخدام الفعال لوسائل التشويش "تقلص استخدام العدو لمختلف الوسائل التقنية لاستهداف قاعدة حميميم".

من جانبه، قال قائد وحدة التشويش الإلكتروني للقوات الروسية في طرطوس دينيس كوليكوف، إن أنظمة التشويش شكلت نوعا من "القبة" للحماية من الطائرات المسيرة التي يطلقها المسلحون.

وأضاف أن القوات الروسية تستخدم جهاز "بوليه – 21" ونظام "راتنيك – كوبول" للتشويش على أنظمة التحكم بالطائرات المسيرة.

المصدر: تاس