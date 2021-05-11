ريفلين يحث القيادة العربية في إسرائيل على إسماع "صوت واضح" ضد العنف

حض رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين القيادات العربية في إسرائيل يوم الثلاثاء على التحدث ضد "اندلاع أعمال العنف خلال الاحتجاجات في المدن العربية اليهودية المختلطة".

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وقال ريفلين في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد قمت للتو بإجراء مكالمة هاتفية عاجلة مع مضر يونس، رئيس لجنة رؤساء المجالس المحلية العربية، ومررت رسالة حادة بشأن العنف العربي الذي اندلع في شوارع بعض المدن المختلطة الليلة الماضية، بما في ذلك اللد والرملة والمثلث".

وأضاف: "يجب ألا نسمح بتكرار هذه المشاهد. لا يجب أن نصبح رهائن في أيادي القتلة الإرهابيين من حماس والجهاد الإسلامي، الذي يطلقون النار على مواطني إسرائيل بشكل عشوائي".

وقتل مواطن عربي بالرصاص وأصيب اثنان آخران خلال مظاهرة نظمت فجر الثلاثاء في مدينة اللد وسط البلاد تضامنا مع أحداث القدس. وكان الاحتجاج العنيف واحدا من بين عدة مظاهرات كبيرة شهدتها المدن العربية في البلاد.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"