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مدينة اللد تنتفض.. مواجهات دامية ومقتل شاب برصاص مستوطن (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مدينة اللد تنتفض.. مواجهات دامية ومقتل شاب برصاص مستوطن (صور + فيديو)
Reuters
مدينة اللد تنتفض.. مظاهرات حاشدة ومواجهات دامية ومقتل شاب برصاص مستوطن
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انطلقت مساء الاثنين مظاهرات حاشدة دعما لمدينة القدس في العديد من المدن الفلسطينية داخل ما يعرف بالخط الأخضر.

وخرجت المظاهرات التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين احتجاجا على اقتحام المسجد الأقصى في القدس، واعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين والمعتصمين في الشيخ جرّاح وباب العامود في المدينة المحتلة.

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ومثلها مثل الناصرة، وشفا عمرو، ويافا، وأم الفحم، وعين ماهل، وطمرة، وباقة الغربية، ومجد الكروم، وعرابة، وشقيب السلام بالنقب جنوبي البلاد، والزازير، والرملة، وكفر كنا، وجلجولية، وكفر مندا، وجديدة - المكر، وكفر قرع، شهدت مدينة اللد التي تبعد قرابة 38 كم عن القدس، أحداثا دامية ومواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية حولت شوارع المدينة إلى ساحة معركة حامية الوطيس.

وفي خضم الأحداث استغل مستوطن إسرائيلي المواجهات وقتل شابا فلسطينيا في مدينة اللد وأصاب آخرين بجروح.

وأفاد مدونون بأن الشاب الذي قتل في الهجوم يدعى موسى حسونة.

كما شهدت المدينة عملية إنزال للعلم الإسرائيلي، ورفع علم فلسطين على عامود للإنارة في المدينة، كما وثق مقطع فيديو اشتعال النيران في مركز للشرطة في المدينة كذلك.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 16 متظاهرا على الأقل اعتقلوا في اللد والرملة.

المصدر: RT

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