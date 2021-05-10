مسلح إسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا من مدينة اللد داخل الخط الأخضر ويصيب آخرين بجروح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الثلاثاء، بأن مسلحا إسرائيليا قتل شابا من مدينة اللد داخل الخط الأخضر وأصاب آخرين بجروح.

وقال موقع "عرب 48" إن شابا فلسطينيا استشهد وأصيب آخر بجراح وصفت بالخطيرة، بنيران مستوطن في مدينة اللد.

وأفاد مدونون بأن الشاب الذي قتل على يد مستوطن يدعى موسى حسونة.

إلى ذلك، أشارت مراسلتنا إلى وجود أنباء عن وفاة شاب فلسطيني ثان في مدينة اللد بالرصاص.

وأشارت إلى أن ذلك جدّ خلال قمع الشرطة للاحتجاجات التي خرجت نصرة للقدس المحتلة، ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية على المعتصمين في الشيخ جراح وساحة باب العامود والمصلين في محيط المسجد الأقصى.

وتشهد باحات المسجد الأقصى منذ أيام مواجهات بين جنود إسرائيليين والمصلين فيه، كما أن المقاومة الفلسطينية منذ ساعات عصر اليوم الاثنين أطلقت رشقات صاروخية على المستوطنات الاسرائيلية ردا على ما يحدث بمدينة القدس.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية