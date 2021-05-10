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إنزال العلم الإسرائيلي ورفع الفلسطيني في اللد (فيديو)

أخبار العالم العربي

إنزال العلم الإسرائيلي ورفع الفلسطيني في اللد (فيديو)
Reuters
إنزال العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني في اللد
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أنزل متظاهرون فلسطينيون في مدينة اللد الواقعة على 38 كم شمال غربي القدس العلم الإسرائيلي، ورفعوا العلم الفلسطيني مكانه.

وخرجت تظاهرات حاشدة في مختلف المدن العربية داخل ما يعرف بالخط الأخضر لعام 1948.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تظاهرات خرجت في اللد ويافا وشقيب السلام بالنقب والرملة وكفرمندا بالجليل ووادي عارة تضامنا مع القدس.

وبعد أسابيع من المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، شهدت الأراضي الفلسطينية تطورات جديدة إثر رشقات صاروخية نفذتها "سرايا القدس".

وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت وتل أبيب، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارة على قطاع غزة قتل خلالها 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال لقوا بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع.

المصدر: RT

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