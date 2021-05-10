فريق طبي: نجاح عملية إنقاذ صحفي عراقي تعرض لعملية اغتيال الليلة الماضية

أعلن مستشفى "الجملة العصبية" في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، نجاح عملية إنقاذ الصحفي العراقي أحمد حسن الذي تعرض لعملية اغتيال في محافظة الديوانية الليلة الماضية.

وذكر بيان للمستشفى: "أجرى فريق طبي متخصص عملية طارئة للإعلامي أحمد حسن تم خلالها رفع جزء من عظم الجمجمة وإزالة ورفع النزف تحت وداخل الدماغ وتحت الأم القاسية، والأم العنكوبتية وبين الدماغ والأم الجافية، وحول إلى العناية المركزة".

ونقل البيان عن مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي قوله، إن "المريض حول إلى طوارئ مستشفانا من مستشفى الديوانية وهو بحالة خطرة جدا".

وأضاف: "بعد إجراء الفحوصات السريرية والمفراس، تبين إصابته بطلق ناري في منطقة الرأس نقل على إثرها إلى صالة العمليات، وتمكن فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور محمد رشاد الجواهري من القيام بعدة إجراءات في عملية معقدة في خطوة أولى لإنقاذ المصاب".

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من جهته قال رئيس الفريق الطبي، أخصائي جراحة الدماغ والفقرات الدكتور محمد رشاد الجواهري: "شخصنا وجود مدخل ومخرج للمقذوف الناري الذي أصابه، مما تسبب بنزف في أماكن عديدة بالدماغ".

وأشار الجواهري إلى "رفع النزف من تحت وداخل الدماغ وتحت الأم القاسية وتحت الأم العنكبوتية، وبين الدماغ والأم الجافية لمنع الضغط على المناطق الحساسة في الدماغ، وتكللت العملية بالنجاح ونقل على إثرها إلى العناية المركزة تحت المراقبة".

ويوم أمس أفاد مراسلنا في العراق بتعرض الصحفي أحمد حسن الذي يعمل في قناة "الفرات" المحلية، إلى عملية اغتيال في محافظة الديوانية جنوبي العراق، وتأتي هذه العملية بعد نحو 24 ساعة على اغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني في محافظة كربلاء.

المصدر: RT