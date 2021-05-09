بسبب اغتيال النشطاء.. نائب عراقي بارز يعلن انسحابه من الانتخابات المقبلة

أعلن النائب في مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي اليوم الأحد، انسحابه من الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وكتب على تويتر: "بعد اغتيال الشهيد إيهاب الوزني أعلن انسحابي من الانتخابات النيابية".

ودعا "القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضا والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور القادمة ضد إيران وميليشياتها القذرة".

وأضاف: "لا خيار أمامنا غير الإطاحة بنظام القتلة المجرمين. عاش العراق، عاش الشعب".

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ويعتبر فائق الشيخ علي أحد أبرز أعضاء مجلس النواب العراقي، وفاز في انتخابات عامي 2014 و2018، وهو معروف بمواقفه في الدفاع عن الحياة المدنية ومناهضة الإسلام السياسي.

ومنذ احتجاجات أكتوبر 2019 بدأ الشيخ علي بإطلاق تصريحات وصفت بـ"الخطيرة" ضد أحزاب سياسية وجماعات مسلحة وكذلك إيران ودورها في العراق.

وكان أبرز مرشح طرحته ساحات الاحتجاجات لتشكيل حكومة انتقالية، وحينها كان يتوعد سياسيين وزعماء جماعات مسلحة بالإعدام.



المصدر: RT