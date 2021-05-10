الملك سلمان يعيّن سهيل أبانمي محافظا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين سهيل أبانمي محافظا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر الأسبوع الماضي دمج هيئتي "الزكاة والدخل" و"الجمارك" في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، ووافق على تنظيمها.

وشغل أبانمي منصب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ يونيو 2017، قبل تكليفه في مارس الماضي محافظا للهيئة العامة للجمارك إضافة إلى عمله.

وسبق له وأن تولي مناصب متعددة منها وكيل الوزارة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة، ومستشار وزير التجارة (التجارة والصناعة آنذاك)، والمشرف العام على برنامج "قوائم".

المصدر: "الشرق الأوسط"