تركي آل الشيخ يتبرع لحملة علاج غير القادرين في مصر

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب عن تبرع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري لحملة علاج غير القادرين في مستشفى وادي النيل.

وكتب أديب مقدم برنامج الحكاية علي قناة "mbc" مصر، عبر "تويتر" أن "‏معالي المستشار تركي آل الشيخ يتبرع بـ5 ملايين جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل".

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وقال أديب في تصريحات له عبر برنامجه، إن التبرع ليس الأول لآل الشيخ، إذ سبق له التبرع قبل أكثر من عام لصالح المستشفى ذاته.

المصدر: "صدى البلد" المصرية