 
مباشر

تركي آل الشيخ يتبرع لحملة علاج غير القادرين في مصر

أخبار العالم العربي

تركي آل الشيخ يتبرع لحملة علاج غير القادرين في مصر
Sputnik
رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qd0c

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب عن تبرع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري لحملة علاج غير القادرين في مستشفى وادي النيل.

وكتب أديب مقدم برنامج الحكاية علي قناة "mbc" مصر، عبر "تويتر" أن "‏معالي المستشار تركي آل الشيخ يتبرع بـ5 ملايين جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل".

إقرأ المزيد
تركي آل الشيخ يغلق التعليقات على
تركي آل الشيخ يغلق التعليقات على "تويتر" بسبب الإساءات

وقال أديب في تصريحات له عبر برنامجه، إن التبرع ليس الأول لآل الشيخ، إذ سبق له التبرع قبل أكثر من عام لصالح المستشفى ذاته.

المصدر: "صدى البلد" المصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا