تركي آل الشيخ يتبرع لحملة علاج غير القادرين في مصر
Sputnik
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أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب عن تبرع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري لحملة علاج غير القادرين في مستشفى وادي النيل.
وكتب أديب مقدم برنامج الحكاية علي قناة "mbc" مصر، عبر "تويتر" أن "معالي المستشار تركي آل الشيخ يتبرع بـ5 ملايين جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل".
وقال أديب في تصريحات له عبر برنامجه، إن التبرع ليس الأول لآل الشيخ، إذ سبق له التبرع قبل أكثر من عام لصالح المستشفى ذاته.
المصدر: "صدى البلد" المصرية