تركي آل الشيخ يغلق التعليقات على "تويتر" بسبب الإساءات

أغلق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ التعليقات على حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر"، بسبب التعليقات المسيئة من بعض متابعيه.

وكتب على "تويتر": "‏قررت أقفل التعليقات على تغريداتي لين تطفش ابيار".

قررت اقفل التعليقات على تغريداتي لين تطفش ابيار ...! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 11, 2021

يذكر آل الشيخ نشر أمس السبت فيديو من كواليس برنامج الفنان المصري رامز جلال الجديد، المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

وظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية في الفيديو وهو يجلس على الكرسي وبجواره "روبوت" يداعبه رامز جلال قائلا: "بالصلاة على النبي، لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار، مع رامز اللي عقله طار".

ولم يتضح في الفيديو هل "تواجد المستشار تركي آل الشيخ سيكون داخل الحلقات مع جلال أم سيكون أحد ضحايا مقالبه".

وذكرت مصادر مطلعة أن الحلقات الجديدة للبرنامج صورت في السعودية.

المصدر: "صدى البلد"