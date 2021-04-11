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تركي آل الشيخ يغلق التعليقات على "تويتر" بسبب الإساءات

مجتمع

تركي آل الشيخ يغلق التعليقات على
AFP Fayez Nureldine
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
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أغلق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ التعليقات على حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر"، بسبب التعليقات المسيئة من بعض متابعيه.

وكتب على "تويتر": "‏قررت أقفل التعليقات على تغريداتي لين تطفش ابيار".

يذكر آل الشيخ نشر أمس السبت فيديو من كواليس برنامج الفنان المصري رامز جلال الجديد، المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

وظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية في الفيديو وهو يجلس على الكرسي وبجواره "روبوت" يداعبه رامز جلال قائلا: "بالصلاة على النبي، لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار، مع رامز اللي عقله طار".

ولم يتضح في الفيديو هل "تواجد المستشار تركي آل الشيخ سيكون داخل الحلقات مع جلال أم سيكون أحد ضحايا مقالبه".

وذكرت مصادر مطلعة أن الحلقات الجديدة للبرنامج صورت في السعودية.

المصدر: "صدى البلد"

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