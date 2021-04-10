المستشار مع "رامز عقله طار" في غرفة الأسرار بالسعودية

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ تغريدة على "تويتر" ذكر فيها دعمه لبرنامج الفنان المصري رامز جلال "رامز عقله طار"، والمزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وكتب آل الشيخ: "في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة... وفي شهر رمضان المبارك... وعلى قناة mbc، انتظروا - رامز عقله طار – برعاية هيئة الترفيه".

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة ... وفي شهر رمضان المبارك ... وعلى قناة mbc ... انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 pic.twitter.com/C87xCfjif2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

وذكرت مصادر مطلعة أن الحلقات الجديدة للبرنامج صورت في السعودية.

واستعان الفنان المصري رامز جلال، مقدم البرنامج، هذا العام بشخصيات جديدة في برنامجه (رامز عقله طار) لمساعدته في اقناع شخصيات حضرت في الفقرات التي يشارك بها الضيف وهم: المستشار السعودي تركي آل شيخ، والمذيعة الخليجية لجين عمران ومذيع البرامج الرياضية مهيب عبد الهادي.

يذكر أن حوالى نصف ضيوف البرنامج اعتدوا بالضرب الشديد على جلال أثناء مشاركتهم في برنامجه.

من جهتها، لفتت قناة "أم بي سي" الراعية للبرنامج، أنه يتم الاتفاق دائما مع ضيوف برنامج المقالب على عدم نشر أي كواليس أو تفاصيل تخص الحلقات بعد التصوير إلى أن تعرض خلال شهر رمضان، إلى جانب الحصول على موافقة صريحة من الضيوف بشأن إذاعة الحلقات بدون اعتراض.

المصدر: وكالات