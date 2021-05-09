سوريا.. تنظيم مسيرة "الفوج الخالد" في حلب تزامنا مع احتفال روسيا بعيد النصر على النازية

نظمت مسيرة "الفوج الخالد" بدعم من المواطنين الروس ومركز المصالحة الروسي وسفارة موسكو لدى دمشق في مدينة حلب السورية، بمناسبة احتفال روسيا بالذكرى الـ76 للنصر على النازية.

وقالت رئيسة الجالية الناطقة بالروسية في حلب ناتاليا تروتسكايا: "اليوم أعلن عن مشاركة 75 شخصا في مسيرة "الفوج الخالد". في الواقع كانت هناك أعداد أكثر بقليل من المعلن، من الجيد أن يشارك الآباء أبناءهم في مثل هذه المناسبات.. حتى في أصعب الأيام احتفلنا بهذه المناسبة، وإن لم يكن في مثل هذا النطاق الواسع".

وأشارت إلى أنه "لا مستقبل دون ذكرى هذا العيد... هذا ما نريد أن ننقله إلى الأجيال المقبلة".

وأقيمت فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في مدينة حلب السورية بدعوة من الجانب الروسي.

وحضر الفعاليات رئيس لجنة الأمن العسكري لمدينة حلب الفريق سليم حربا، وممثلو الإدارة والعاملين في مركز إزالة الألغام الأرمني، وحشد من أبناء الجالية الروسية في المدينة.

ودشن العسكريون نصب "حارة الصداقة" التذكاري الذي أقيم في أبريل الماضي، وساهم في مشروعه عناصر مركز المصالحة الروسي وأفراد الجالية الروسية.

وبين فعاليات الاحتفال، سار جنود روس وممثلون عن الجالية الروسية في شوارع حلب حاملين لافتات وصور أقاربهم من الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: "نوفوستي"