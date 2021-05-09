هجوم جديد للحوثيين على قاعدة الملك خالد والتحالف يعلن اعتراض مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن اليوم الأحد عن استهدافها قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة، فيما أعلن التحالف العربي عن صده هذ الهجوم.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع عبر "تويتر" أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K فجر اليوم الأحد، مؤكدا إصابة الهدف.

نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K فجر اليوم وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهدافي إطار ردنا الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 9, 2021

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر اليوم، أن دفاعته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه خميس مشيط.

#عاجل#التحالف: الدفاع الجوي يعترض ويدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 8, 2021

إقرأ المزيد

يأتي ذلك بعد يوم من صدور تصريح مماثل عن التحالف أعلن فيه اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثون باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

المصدر: وكالة أنباء السعودية