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هجوم جديد للحوثيين على قاعدة الملك خالد والتحالف يعلن اعتراض مسيرة

أخبار العالم العربي

هجوم جديد للحوثيين على قاعدة الملك خالد والتحالف يعلن اعتراض مسيرة
Reuters Houthi Media Office
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن اليوم الأحد عن استهدافها قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة، فيما أعلن التحالف العربي عن صده هذ الهجوم.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع عبر "تويتر" أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K فجر اليوم الأحد، مؤكدا إصابة الهدف.

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر اليوم، أن دفاعته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه خميس مشيط.

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يأتي ذلك بعد يوم من صدور تصريح مماثل عن التحالف أعلن فيه اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثون باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

المصدر: وكالة أنباء السعودية

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