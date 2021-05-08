مسلحون يغتالون ناشطا في الاحتجاجات العراقية جنوبي البلاد (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق اليوم السبت بأن مسلحين اغتالوا الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن "مسلحين أطلقوا النار على الوزني أمام منزله في محافظة كربلاء وأردوه قتيلا".

ويعتبر الوزني أحد أبرز نشطاء محافظة كربلاء، ويشارك في الاحتجاجات وينسقها بشكل مستمر، ويعتبر من مؤسسي التنسيقيات الاحتجاجية هناك.

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان" أن "شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بمحافظة كربلاء المقدسة، حيث شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة".

ومنذ أكتوبر 2019 سقط المئات من المحتجين العراقيين بعمليات اغتيال وقتل خلال الاحتجاجات، وتتراوح أعدادهم بين 560 وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية العام الماضي، ونحو 800 حسب نشطاء.

المصدر: RT