الكشف عن إصابتين بكورونا الجنوب إفريقي في تونس

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي يوم السبت الكشف عن إصابتين بمتغير كورونا الجنوب إفريقي، محذرا من خطورة الوضع الوبائي في البلاد.

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وقال مهدي إن التقطيع الجيني أثبت وجود الإصابتين، مضيفا أن الوضع الوبائي الحالي ينذر بموجة رابعة وهي الأخطر على الإطلاق.

وأضاف أن خطط الحكومة هي الوصول إلى تطعيم 3 ملايين مواطن مع نهاية يونيو.

وحتى يوم الجمعة جرى تطعيم أكثر من 478 ألف شخص، فيما تلقى ما يزيد عن 137 ألف شخص جرعتين من اللقاح.

وتواجه تونس حاليا موجة ثالثة من الوباء هي الأقوى منذ ظهور أولى الإصابات بالفيروس في مارس 2020، في ظل ضغط شديد على أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العمومية وأعداد متزايدة من الوفيات والإصابات اليومية.

المصدر: وكالات