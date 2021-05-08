حركة "مشروع تونس": قرارات الحكومة بشأن كورونا اعتباطية

اعتبر أمين عام حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة لمجابهة تفشي كورونا، تميزت كسابقاتها بقلة الاستعداد والاعتباطية وغياب الرؤية، وفق تعبيره.

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ولفت مرزوق إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي شدد مرارا على أنه لن يتم إعلان فرض الحجر الصحي الشامل مهما كانت الأسباب، وهو ما أعطى الأمل لصغار الصناعيين والتجار لاستثمار أموالهم والتزود بمستلزمات تجارة العيد، إلا أنه وبعد الإعلان المفاجئ للحكومة أمس عن الحجر الصحي الشامل، وجدوا أنفسهم تقريبا في وضعية إفلاس.

وشدد مرزوق على أنه كان على الحكومة الإعلان قبل أسبوع أو أكثر عن نيتها التوجه لإقرار الحجر الصحي الشامل حتى يتمكن التونسيون من الاستعداد الجيد لتقبل القرار والتزود بمستلزماتهم دون اكتظاظ وتدافع على غرار ما شهدته وسائل النقل والمحلات التجارية ومراكز البريد وغيرها.

وتجمع صباح اليوم السبت عدد من الباعة المتجولين في مرافق العاصمة وساحة برشلونة احتجاجا على قرار السلطات والبلدية بمنعهم من البيع في الشوارع تطبيقا للبروتوكول الصحي المتعلق بمجابهة فيروس كورونا.



المصدر: موزاييك أف أم