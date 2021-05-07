المغرب.. العثماني يطلق حملة تبرع نصرة للقدس

أعلن أمين عام "حزب العدالة والتنمية" المغربي سعد الدين العثماني عن إطلاق حملة تبرع لدعم سكان القدس، ودفاعهم عن المدينة وما تشهده من توتر في الفترة الأخيرة.

وكتب العثماني على "تويتر": "ضرورة التبرع لوكالة بيت مال القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي و مقرها الرباط، من أجل المساهمة في دعم المقدسيين".

وأضاف: "دعما لصمود المقدسيين ولدفاعهم عن القدس الشريف، بدأ حزب العدالة والتنمية حملة لتبرع أعضائه لصندوق وكالة بيت مال القدس لفائدة عدد من المشاريع الصحية والاجتماعية".

دعما لصمود المقدسيين ولدفاعهم عن #القدس الشريف بدأ #حزب_العدالة_والتنمية حملة لتبرع أعضائه لصندوق وكالة بيت مال القدس لفائدة عدد من المشاريع الصحية والاجتماعية pic.twitter.com/69a7J860do — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) May 7, 2021



وتأسست وكالة "بيت مال المقدس" عام 1998، وتعنى بدعم القدس من خلال بناء المستشفيات والمراكز الاجتماعية والتعليمية وتنظيم أنشطة أخرى لفائدة المقدسيين.

وتشهد القدس وتحديدا حي الشيخ جراح منذ أكثر من أسبوع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، فيما تزعم جمعيات استيطانية إسرائيلية أن "المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948".

المصدر: وكالات