المديفر عن لقائه ولي العهد السعودي: دائما مستعد.. ويملك ذاكرة حديدية

كشف الإعلامي السعودي عبد الله المديفر مقدم برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" جانبا من كواليس لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وملامح من شخصيته وتأثيره وصفاته القيادية.

وقال: "كنت محظوظا للغاية باللقاء التاريخي الذي أجريته مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والكلمات التي قالها في بداية حواري معه - أنت من خيرة المحاورين في المملكة والعالم العربي، وأتشرف أن أكون معك".

وأضاف: "أول مرة التقيته كان لقاء طويلا مع مجموعة من الإعلاميين، وأتذكر حينها حين عدت إلى البيت قابلتني زوجتي وهي تسأل: كيف رأيت الأمير؟ فأجبتها بكلمتين: دائما مستعد".

وتابع: "في اللقاء التلفزيوني الذي أجريته مع الأمير، التقيت معه 3 مرات يوم اللقاء ويوم قبله ويوم بعده، ودار بيننا حوار مطول، في كل قضية تخص البلد كان عنده تصوران في شدة الوضوح.. تصور للوضع الحالي بلغة الأرقام، وتصور آخر واضح لأين سيذهب في هذه القضية".

وتابع: "ينظر للصورة الكلية بأبعادها البعيدة، وفي ذات الوقت يهتم بالتفاصيل الدقيقة، وهذا ليس في ملف معين، هذا في كل ملف".

وأشار المديفر، إلى أنه "من مميزات الأمير أنه مستمع جيد، ويملك ذاكرة حديدية، الحقيقة الحديث عن الأمير محمد بن سلمان يطول وممكن التوسع من مقام لآخر، لكن ما لفت نظري قدرة الأمير على الإلهام".

يشار إلى أن المديفر التقى ولي العهد السعودي في حوار خاص بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية "المملكة 2030".

المصدر: "سبق"