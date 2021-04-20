لوحة في مكتب محمد بن سلمان "الداعم" للمواهب تثير تفاعلا (فيديو + صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لوحة فنية (تعود لفنانة تشكيلية سعودية)، برزت عند استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمبعوث رئيس وزراء بريطانيا.

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وروت الفنانة التشكيلية، وداد الأحمدي، قصة لوحتها الفنية، وكيف وصلت إلى مكتب بن سلمان وقالت لقناة "الإخبارية": شعور بالفخر والاعتزاز أن تصل لوحتي إلى مكتب ولي العهد..هذا شرف كبير يتمناه كل فنان في المملكة".

وعن رسالة اللوحة قالت: الفنان دائما يحمل على عاتقه رسالة تصل إلى الجميع، ومضمون اللوحة فيه رسائل عديدة، منها أن الإنسان دائما ينظر إلى نفسه وإلى داخله وينشر القوة الداخلية ليقوي نفسه أمام أي مشاكل وصعوبات تواجهه، وينشر الطاقة الإيجابية بينه وبين زملائه".

وأضافت: "كان معرضي الشخصي الأول في الأول من فبراير الماضي، وهذا العمل كان من ضمن أعمالي التي اقتناها مكتب ولي العهد".

لقائي في قناة الإخبارية في برنامج الراصد 🥰 https://t.co/NoSVNnVO66 — وداد الأحمدي (@ALAHMDIWEDAD) April 19, 2021

لوحة جديدة لفنانة تشكيلية سعودية في مكتب ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان.

اللوحة للفنانة وداد الأحمدي @ALAHMDIWEDAD ، وظهرت أثناء استقبال ولي العهد لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه بـ #جدة. pic.twitter.com/ZpLV9VcGaV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 19, 2021

هذا وتفاعل العديد مع هذه الصورة وأشاروا إلى "دعم محمد بن سلمان للمواهب الفنية".

الداعم الأول للمواهب السعودية الأمير محمد بن سلمان يضع في مكتبه لوحة للفنانة السعودية وداد الأحمدي 🇸🇦😍 pic.twitter.com/8KjLp6GYtG — غولدن دوز (@GoldenDose) April 20, 2021

دعماً من سموه للمبدعين والمبدعات 🇸🇦🇸🇦



لوحة جديدة للفنانة التشكيلية السعودية " وداد الأحمدي " تظهر في مكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء استقبال سموه لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني pic.twitter.com/SCRvXwDCJr — صحيفة حرب الإعلامية (@harb1010) April 20, 2021

وأضاف البعض: "لدعم أبناء وبنات الوطن المبدعين .. لوحة جديدة لفنانة تشكيلية سعودية في مكتب ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان.. اللوحة للفنانة وداد الأحمدي، وظهرت أثناء استقبال ولي العهد لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه بـجدة.

لدعم ابناء وبنات الوطن المبدعين ..



لوحة جديدة لفنانة تشكيلية سعودية في مكتب ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان

اللوحة للفنانة وداد الأحمدي ، وظهرت أثناء استقبال ولي العهد لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه بـ #جدة. #العربيةpic.twitter.com/yCrm5SefTU — جاسر الصقري (@jasseralsagri) April 19, 2021

المصدر: RT