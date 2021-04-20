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لوحة في مكتب محمد بن سلمان "الداعم" للمواهب تثير تفاعلا (فيديو + صور)

الثقافة والفن

لوحة في مكتب محمد بن سلمان
Reuters Handout .
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لوحة فنية (تعود لفنانة تشكيلية سعودية)، برزت عند استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمبعوث رئيس وزراء بريطانيا.

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وروت الفنانة التشكيلية، وداد الأحمدي، قصة لوحتها الفنية، وكيف وصلت إلى مكتب بن سلمان وقالت لقناة "الإخبارية": شعور بالفخر والاعتزاز أن تصل لوحتي إلى مكتب ولي العهد..هذا شرف كبير يتمناه كل فنان في المملكة".

وعن رسالة اللوحة قالت: الفنان دائما يحمل على عاتقه رسالة تصل إلى الجميع، ومضمون اللوحة فيه رسائل عديدة، منها أن الإنسان دائما ينظر إلى نفسه وإلى داخله وينشر القوة الداخلية ليقوي نفسه أمام أي مشاكل وصعوبات تواجهه، وينشر الطاقة الإيجابية بينه وبين زملائه".

وأضافت: "كان معرضي الشخصي الأول في الأول من فبراير الماضي، وهذا العمل كان من ضمن أعمالي التي اقتناها مكتب ولي العهد".

هذا وتفاعل العديد مع هذه الصورة وأشاروا إلى "دعم محمد بن سلمان للمواهب الفنية".

 وأضاف البعض: "لدعم أبناء وبنات الوطن المبدعين .. لوحة جديدة لفنانة تشكيلية سعودية في مكتب ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان.. اللوحة للفنانة وداد الأحمدي، وظهرت أثناء استقبال ولي العهد لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه بـجدة. 

المصدر: RT

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