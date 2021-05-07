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الصفدي: ترحيل أهالي الشيخ جراح في القدس من منازلهم جريمة يجب منعها

أخبار العالم العربي

الصفدي: ترحيل أهالي الشيخ جراح في القدس من منازلهم جريمة يجب منعها
Reuters
أيمن الصفدي
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها.

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وأضاف الصفدي "الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين"، مؤكدا أن "إسرائيل وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية هذه".

وتابع "استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم لعب خطير بالنار".

وشدد على أن "بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لا شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية".

ورحب الصفدي ببيان دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس.

المصدر: "عمون"

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