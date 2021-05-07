استشاري مناعة يحذر من وصول كورونا المتحور الهندي إلى مصر

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن المتحور الهندي الخاص بفيروس كورونا لم يصل مصر حتى الآن، إلا أنه في حال وصوله فـ"ستحدث كارثة".

وأوضح أن "الجهاز المناعي للمواطن لن يتعرف على الطفرة الهندية، ولذلك سيتسبب فى وفيات كثيرة جدا"، مشددا على أن "الجميع مطالب بارتداء الكمامة، والحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام".

وقد أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 414 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية على مستوى العالم.

وفي الأثناء، تواجه الحكومة الهندية مطالب بفرض إغلاق صارم لكبح كورونا ومن أجل إبطاء الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: "صدى البلد"