السياحة والآثار المصرية تستعد للموسم السياحي الصيفي

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار المصري، إن إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا تتم بشكل مكثف بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال العاصي إن الإدارة المختصة بالرقابة بالوزارة قامت بفحص 207 منشآت فندقية و50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكد العاصي أن "إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء".

وأشار إلى أنه "سوف يتم في القريب العاجل الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتين تستقبلان العدد الأكبر من السائحين في مصر لما تتمتعان به من أماكن مفتوحة وطبيعة خلابة وشمس دافئة وجو صحي مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة أشاد بها أكثر من 2.5 مليون سائح توافدوا إلى مصر منذ عودة السياحة في يوليو الماضي وحتى الآن".

المصدر: RT