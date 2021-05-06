السعودية تختار لونا جديدا لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها

اختارت السعودية اللون البنفسجي لونا معتمدا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، وممثلي الدول، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

وقالت وكالة "واس" إن مبادرة تغيير "سجاد مراسم الاستقبال جاءت بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية، وهي امتداد لمبادرات وطنية عديدة تحتفي بالعناصر الثقافية السعودية الأصيلة، وتبرز الهوية الوطنية، ومشروع ترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة، إلى جانب مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، وغيرها من المشاريع الحضارية التي تستند على منتجات ثقافية مستمدة من التراث الوطني العريق".

الصورة من وكالة "واس"

وأوضحت أن السجاد "البنفسجي يتماهى مع لون صحاري المملكة وهضابها في فصل الربيع عندما تتزين بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تشكل في مجموعها غطاء طبيعيا بلون بنفسجي، يعكس ترحيب أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها".

المصدر: "واس"

اختيار اللون البنفسجي يعكس اعتزازنا بثقافتنا وتراثنا الأصيل وجمال طبيعة مملكتنا الغالية 🇸🇦👏 https://t.co/dMKrbgXWRm — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) May 5, 2021