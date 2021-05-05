الحرس الثوري الإيراني: البعض كان يعول على إضعاف محور المقاومة بعد اغتيال سليماني لكن ذلك لم يحصل

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن "البعض كان يعول على إضعاف محور المقاومة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان بعد اغتيال قاسم سليماني، لكن ذلك لم يحصل".

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال اللواء سلامي: "نشهد استقرارا سياسيا في سوريا، وجبهة المقاومة هناك لا تشهد أي تراجع".

وأضاف أن "البعض كان يعول على إضعاف محور المقاومة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، لكن ذلك لم يحصل".

ولفت إلى أن "العراق يشهد انسجاما سياسيا و وحدة جغرافية وفصائل المقاومة لا تزال نشطة فيه".

المصدر: RT