تضرر المباني والمناطق المحيطة جراء القصف الإسرائيلي في اللاذقية (صور)

بدأت بلدية اللاذقية بإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي جرى، فجر اليوم الأربعاء، في منطقة رأس شمرا والرمل الجنوبي في المدينة الساحلية.

واستهدف القصف الإسرائيلي مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف اللاذقية.

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كما تضرر أحد الأبنية السكنية في ريف منطقة مصياف بغرب حماة، جراء سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية عليه.

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي، استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

و أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل مدني واحد وجرح ستة آخرين، بينهم طفل ووالدته، في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ويعتبر هذا الاستهداف الإسرائيلي العاشر على الأراضي السورية في العام 2021.

المصدر: RT