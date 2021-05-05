الحوثيون: لم تصلنا أي رسائل بكشوفات لتبادل كلي لأسرى اليمن

أكد محمد علي الحوثي، القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، "عدم تلقي الحركة أي رسائل بكشوفات لتبادل كلي لأسرى اليمن".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب الحوثي: "شهر رمضان على النهاية ولم تصلنا عبر الصليب الأحمر أي رسائل بكشوفات لتبادل كلي لأسرى اليمن".

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وأضاف: "أجدد الدعوة للتبادل الكلي للأسرى مع دول العدوان ومليشياتهم إن كانوا جادين، فمن المناسب أن يحصل هذا ليعودوا إلى أهاليهم مع قدوم عيد الفطر".

وتابع: "لا يوجد ما يمنع من التعاطي في هذا الملف الإنساني".

المصدر: RT