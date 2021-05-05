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الحوثيون: لم تصلنا أي رسائل بكشوفات لتبادل كلي لأسرى اليمن

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الحوثيون: لم تصلنا أي رسائل بكشوفات لتبادل كلي لأسرى اليمن
Reuters KHALED ABDULLAH
القيادي في حركة "أنصار الله" في اليمن محمد علي الحوثي
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أكد محمد علي الحوثي، القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، "عدم تلقي الحركة أي رسائل بكشوفات لتبادل كلي لأسرى اليمن".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب الحوثي: "شهر رمضان على النهاية ولم تصلنا عبر الصليب الأحمر أي رسائل بكشوفات لتبادل كلي لأسرى اليمن".

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وأضاف: "أجدد الدعوة للتبادل الكلي للأسرى مع دول العدوان ومليشياتهم إن كانوا جادين، فمن المناسب أن يحصل هذا ليعودوا إلى أهاليهم مع قدوم عيد الفطر".

وتابع: "لا يوجد ما يمنع من التعاطي في هذا الملف الإنساني".

 

المصدر: RT

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