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الحوثيون يعلنون عن إنجاز ثالث صفقة تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية خلال أيام

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الحوثيون يعلنون عن إنجاز ثالث صفقة تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية خلال أيام
Reuters KHALED ABDULLAH
الحوثيون في اليمن
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أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة المعترف بها دوليا، هي الثالثة خلال أيام مضت.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الحركة عبد القادر المرتضى إن "الحركة حررت 11 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي الحركة والقوات الموالية لها) في عمليتي تبادل محلية بجبهتي الساحل الغربي والجوف (الحدودية مع السعودية)"​​​.

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وتعد صفقة تبادل الأسرى هذه هي الثالثة من نوعها التي يتم إنجازها عبر وساطة محلية خلال أسبوع، إذ أعلنت الأربعاء الماضي عن تحرير 9 من أسراها بصفقة مماثلة مع الحكومة اليمنية، بعد يومين من تبادل الجانبين 44 أسيرا في محافظة الجوف.

المصدر: "سبوتنيك"

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