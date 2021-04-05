 
مباشر

الحوثيون يطالبون الحكومة اليمنية بتبادل كامل للأسرى

أخبار العالم العربي

الحوثيون يطالبون الحكومة اليمنية بتبادل كامل للأسرى
Reuters KHALED ABDULLAH
القادي في حركة "انصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4c6

طالبت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الحكومة المعترف بها دوليا بالتبادل الكامل للأسرى، معتبرة أن "هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب القيادي في الحركة محمد علي الحوثي: "مع قدوم شهر رمضان المبارك نطالب بالتبادل الكامل للأسرى".

وأضاف: "نحمل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير".

وتابع: "هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين".

وأشار إلى أنه يجب النظر للجميع بتساو في الحل.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا