الحوثيون يطالبون الحكومة اليمنية بتبادل كامل للأسرى
طالبت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الحكومة المعترف بها دوليا بالتبادل الكامل للأسرى، معتبرة أن "هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة".
وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب القيادي في الحركة محمد علي الحوثي: "مع قدوم شهر رمضان المبارك نطالب بالتبادل الكامل للأسرى".
وأضاف: "نحمل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير".
وتابع: "هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين".
وأشار إلى أنه يجب النظر للجميع بتساو في الحل.
مع قدوم شهر رمضان المبارك نطالب بالتبادل الكامل للأسرى— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 5, 2021
ونحمل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تاخير
هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقةعلى حساب الآخرين
يجب النظر للجميع بتساوي في الحل
المصدر: RT