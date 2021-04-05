الحوثيون يطالبون الحكومة اليمنية بتبادل كامل للأسرى

طالبت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الحكومة المعترف بها دوليا بالتبادل الكامل للأسرى، معتبرة أن "هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب القيادي في الحركة محمد علي الحوثي: "مع قدوم شهر رمضان المبارك نطالب بالتبادل الكامل للأسرى".

وأضاف: "نحمل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير".

وتابع: "هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين".

وأشار إلى أنه يجب النظر للجميع بتساو في الحل.

مع قدوم شهر رمضان المبارك نطالب بالتبادل الكامل للأسرى

ونحمل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تاخير

هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقةعلى حساب الآخرين

يجب النظر للجميع بتساوي في الحل — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 5, 2021

المصدر: RT