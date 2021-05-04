سكان قرية شمالي العراق يهجرون منازلهم بسبب القصف التركي

أفاد مراسلنا في العراق، يوم الثلاثاء، بأن سكان قرية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، هجروا منازلهم بسبب القصف التركي.

ونقل مراسل RT عن أحد السكان المحليين قوله، إن "الطائرات التركية قامت بعمليات قصف خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق جبلية وقرب القرى السكنية".

وأضاف، أن "القصف كثف اليوم على قرية (كيسته)، مما اضطر أغلب سكانها إلى تركها باتجاه قرى أخرى".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، استدعاء القائم بأعمال السفارة التركية احتجاجا على زيارة وزير الدفاع التركي إلى الأراضي العراقية "دون تنسيق"، فيما وصفت التواجد التركي "بغير المشروع".

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وتفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السبت، قاعدة عسكرية لبلاده شمالي العراق، فيما أكد أن تركيا عازمة على إنهاء الإرهاب وتوفير السلام للمنطقة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، عن نية أنقرة إنشاء قاعدة في شمال العراق للسيطرة على الوضع قرب حدودها الجنوبية.

وتنفذ القوات التركية منذ سنوات مضت عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT