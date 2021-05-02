وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة عسكرية لبلاده شمالي العراق (فيديو)

تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السبت، قاعدة عسكرية لبلاده شمالي العراق، فيما أكد أن تركيا عازمة على إنهاء الإرهاب وتوفير السلام للمنطقة.

ورافق أكار، رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، والتقى وزير الدفاع التركي، قائد فرقة المشاة الـ 23 اللواء إدريس أجار تورك.

وقال وزير الدفاع التركي خلال استماعه لإحاطة عن سير عملتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، إن "الجيش التركي ينفذ مهمات في غاية الأهمية شمالي العراق".

وأضاف: "حيدنا 44 إرهابيا من منظمة حزب العمال الكردستاني، والكفاح ضد الإرهاب سيتواصل حتى تحييد آخر إرهابي، كما ليس لدينا أي مشكلة مع أشقائنا الأكراد، وإنما هدفنا الوحيد هو القضاء على الإرهاب".

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وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: "الأناضول + RT