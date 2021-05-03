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"التحالف العربي" يعلن اعتراض صاروخين بالستيين وتدمير طائرتين مفخختين أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

أخبار العالم العربي

AFP FAYEZ NURELDINE
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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أعلن "التحالف العربي" بقيادة السعودية عن اعتراض صاروخين بالستيين وطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه نجران جنوبي المملكة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن التحالف قوله إن "قواته اعترضت صاروخين بالستيين وطائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران".

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وأضاف التحالف أن ما يقوم به الحوثيون "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف أعلن في بيان له مساء الأحد، عن "اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية، عبر دفاعاته الجوية".

وأضاف أن "قواته تتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان".

 

المصدر: "الوطن" + RT

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