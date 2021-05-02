التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة أطلقت تجاه جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، إحباط هجوم جديد للحوثيين على جنوب السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.

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وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية".

وأضاف التحالف أن قواته تتخذ "الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تهرض للخطر حياة المدنيين.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصدر: "واس" + وكالات