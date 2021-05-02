حمدوك يعين زعيم "حركة تحرير السودان" حاكما لإقليم دارفور

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، عن تعيين، مني أركو مناوي، زعيم "حركة تحرير السودان" حاكما لإقليم دارفور بغرب البلاد.

استجابةً لاستحقاقات اتفاقية جوبا لـ #سلام_السودان وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية؛ أصدرتُ اليوم قراراً بتعيين السيد مني أركو مناوي حاكماً عاماً لإقليم دارفور، وعلى الوزارات والجهات ذات الصلة إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) May 2, 2021

ويأتي تعيين مناوي ضمن استحقاقات اتفاقية السلام الموقعة في جوبا مع المجلس السيادي في السودان.

وكان مناوي هو أبرز مرشح لمنصب حاكم إقليم دارفور، ضمن حصة حركات دارفور في تقاسم سلطات الإقليم.

وقال رئيس الوزراء السوداني في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم الأحد: "استجابة لاستحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان، وعملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية؛ أصدرتُ اليوم قراراً بتعيين السيد مني أركو مناوي حاكماً عاماً لإقليم دارفور".

ودعا حمدوك الوزارات والجهات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

ووقع فرقاء السودان، سبتمبر الماضي، في جوبا، عاصمة جنوب السودان، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ينهي سنوات من الصراع الدامي.

ونص اتفاق تقسيم السلطة الموقع مع حركات دارفور، على تخصيص 20% من الوظائف السودانية في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء والبنوك والشركات العامة، لأبناء الإقليم، على أن يتم ذلك بقرار سياسي خلال 45 يوما من توقيع الاتفاق.

وقضى الاتفاق بالعودة إلى حكم السودان بنظام الأقاليم بدلا عن الولايات، على أن يعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان في غضون 5 أشهر من توقيع اتفاق السلام.

المصدر: RT