جيش لبنان يتهم القوات الإسرائيلية بالإقدام على انتهاكات حدوده الجوية والبحرية

اتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بالإقدام على انتهاكات جديدة للحدود الجوية والبحرية للبنان يوم الجمعة الماضي.

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وأفادت مديرية التوجيه المعنوي لقيادة الجيش اللبناني، في بيان أصدرته السبتـ بأنه تم، في الفترة من الساعة 14:05 والساعة 17:55 من 30 أبريل، "تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وفي بيان منفصل قالت مديرية التوجيه المعنوي لقيادة الجيش اللبناني إنه تم، اعتبارا من الساعة 02:27 ولغاية الساعة 22:04، "تسجيل 5 خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 370 مترا، وأقدم العناصر على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأضاف الجيش اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الخروق المذكورة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"