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الجيش اللبناني يعلن محاولة الجيش الإسرائيلي لاختطاف راع

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن محاولة الجيش الإسرائيلي لاختطاف راع
Reuters AMIR COHEN
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش اللبناني أن عناصر من الجيش الإسرائيلي اجتازوا خط الانسحاب، وحاولوا اختطاف راع في خراج بلدة شبعا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، إنه "بتاريخ 1/5/2021 الساعة 13:00 (حسب التوقيت المحلي)، أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالي 20 مترا في خراج بلدة شبعا".

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وأضافت أن "عناصر الدورية حاولوا خطف أحد الرعاة من دون أن يتمكنوا من ذلك".

وأشارت إلى أن "موضوع الخرق تجري متابعته مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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