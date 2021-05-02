الجيش اللبناني يعلن محاولة الجيش الإسرائيلي لاختطاف راع

أعلن الجيش اللبناني أن عناصر من الجيش الإسرائيلي اجتازوا خط الانسحاب، وحاولوا اختطاف راع في خراج بلدة شبعا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، إنه "بتاريخ 1/5/2021 الساعة 13:00 (حسب التوقيت المحلي)، أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالي 20 مترا في خراج بلدة شبعا".

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وأضافت أن "عناصر الدورية حاولوا خطف أحد الرعاة من دون أن يتمكنوا من ذلك".

وأشارت إلى أن "موضوع الخرق تجري متابعته مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"