ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، السبت، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

كما ناقش الطرفان آخر مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ .. صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/giLqMtqrWL — UAE Embassy KSA (@UAEEmbassyKSA) May 1, 2021

المصدر: "وام"