دورية روسية تركية عسكرية فريدة من نوعها شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ونظيرتها التركية نفذت الجمعة دورية مشتركة لمسافة قياسية شمال شرق سوريا حيث امتدت أكثر من 100 كيلومتر في منطقة مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

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وقال قائد قافلة القوات الروسية، العميد أندريه تيتوف: "تم اليوم تنفيذ دورية روسية تركية مشتركة جديدة من معبر شيرك. تتمثل خصوصية هذه الدورية في المسافة الطويلة للمسار، حيث شمل عددا كبيرا من البلدات".

وأضاف تيتوف: "الدورية جرت بطريقة نظامية، ونجحت تشكيلة القوات والمعدات العسكرية في تنفيذ المهمة. ورحب السكان المحليون في معظم البلدات بالقافلة".

وقطعت القافلة المشتركة مسافة تتجاوز 100 كيلومتر في أول عملية من نوعها لقوات البلدين في سوريا، وشملت 10 بلدات خالية من وحدات كردية بموجب الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها سابقا لتسوية التوتر في المنطقة.

وشارك في الدورية 60 عسكريا من قوات كلا البلدين وأكثر من 10 قطع للمعدات العسكرية رفقة مروحيات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومترا جنوبا عن الحدود التركية السورية في شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا وإطلاق دوريات مشتركة.

المصدر: وكالات روسية