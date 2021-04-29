وكالة: طائرة حربية تقصف قاعدة للقوات التركية شمال سوريا

أفادت وكالة "هاوار" الكردية، مساء اليوم الخميس، بأن طائرة "مجهولة الهوية" قصفت قاعدة للقوات التركية المنتشرة شمال سوريا.

وذكرت الوكالة أن "طائرة حربية مجهولة الهوية قصفت مساء اليوم قاعدة للقوات التركية على أطراف بلدة عين عيسى دون معرفة حجم الأضرار التي خلفتها".

وتشهد منطقة تل أبيض شمال محافظة الرقة السورية، حيث تقع بلدة عين عيسى، اشتباكات مستمرة بين القوات التركية و"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

و منذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.

المصدر: "هاوار" + وكالات