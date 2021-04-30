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مقتل 3 أطفال يمنيين قرب ميناء الحديدة بعد انفجار لغم أرضي

أخبار العالم العربي

مقتل 3 أطفال يمنيين قرب ميناء الحديدة بعد انفجار لغم أرضي
Reuters
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أسفر انفجار لغم أرضي بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية الإستراتيجية اليمنية عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين ووالدتهم، حسبما قال مسؤولون اليوم الجمعة.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" مسؤولين قولهم، "انفجر اللغم أمس الخميس بمنطقة ريفية في مديرية المراوعة، حيث اندلعت اشتباكات بين جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الحكومية، في الآونة الأخيرة".

وتابعوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين التحدث إلى الصحفيين أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة. 

وأنحى المسؤولون باللائمة في الانفجار على الحوثيين.

المصدر: "أسوشيتد برس"

 

 

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