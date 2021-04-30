الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في اليمن لإزالة الذخائر غير المنفجرة من الحديدة

دعت الأمم المتحدة، أطراف النزاع في اليمن إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة في محافظة الحديدة، وفقا لـ"اتفاق السويد"، الذي توصل إليه الطرفان أواخر 2018، وذلك غداة مقتل أطفال بانفجار.

وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها): " أفادت الأنباء بأن 3 أطفال قتلوا وأصيب اثنان آخران وامرأة إثر انفجار في مديرية المراوعة بالحُديدة الليلة الماضية".

وأضاف البيان: "بحسب ما ورد، فقد وقع الانفجار بسبب الذخائر غير المنفجرة".

وأبدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة استعدادها لتقديم الدعم في إزالة مخلفات الحرب باليمن.

وتوصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة اليمنية الساحلية على البحر الأحمر.

المصدر: سبوتنيك