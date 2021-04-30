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الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة لقاحات روسية مقدمة من الشيشان

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة لقاحات روسية مقدمة من الشيشان
Federico PARRA / AFP
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تسلمت 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مقدمة من رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف.

وأعربت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن شكرها للشيشان، قائلة: "نشكر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وحكومة وشعب الشيشان على تبرعهم السخي بـ20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك، حيث وصلت، مساء أمس الخميس، إلى مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية".

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فلسطين تتسلم اليوم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي (صور)

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، إذ حصلت على الدفعة الأولى في شهر فبراير الماضي بمعدل 10 آلاف جرعة، حيث تعاقدت على 2 مليوني جرعة تكفي مليون مواطن.

وتم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.

المصدر: "معا" + RT

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